ضبط 114 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالإسكندرية قبل طرحها للبيع بالأسواق

كتب : محمود عبد الراضى_ دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط أكثر من 114 طن لحوم مجهولة المصدر، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، قيام مالك إحدى شركات الصناعات الغذائية، ومستأجر ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والتصنيع الحيوانى، بمحافظة الإسكندرية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية اللحوم ومصنعاتها المعبأة داخل عبوات مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور مستغلاً قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية ترافقها لجان من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة الثلاجة المشار إليها أسفرت عن ضبط كمية قدرها 114,070 طن سلع غذائية عبارة عن "لحوام ، قلوب ، كبده ، كلاوى " مجهولة المصدر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .