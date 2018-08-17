ضبط 1100 قرص مخدر و250 جرام حشيش بحوزة عاطلين بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث قسم المنيا وأبوقرقاص، من ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة عاطلين.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، أخطارًا يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من ضبط "كمال.ح.ع" 38 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 3 قضايا (ضرب – مخدرات – سلاح أبيض)، وبحوزته 1100 قرص لعقار التامول المخدر ومبلغ مالى 350 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص من ضبط فولى.ع.ح، 20 سنة عامل ومقيم دائرة المركز، وبحوزته 27 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرامًا ومبلغ مالى 180 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من حصليه البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبالعرض على اللواء مدير الأمن، وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.