ضبط لحوم فاسدة بباب الشعرية.. وحملة نظافة بوسط القاهرة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى باب الشعرية حملة مكبرة للرقابة على محال بيع اللحوم، ومحال الجزارة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بناء على تكليفات اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية.

وأسفرت الحملة عن مراجعة سلامة الأغذية بجميع ىالمحلات بشارع بورسعيد وشارع الجيش، وتم ضبط كمية من اللحم المفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضر بذلك وإعدام الكمية بمعرفة الطب البيطرى.

كما تضمنت الحملة متابعة تقليم الأشجار بميدان بركة الرطل، وكذلك متابعة أعمال النظافة التى تتم بدرب الشرفا والشيخ الصايم.

وفى السياق، نفذ حى وسط القاهرة حملة مكبرة لرفع الاشغالات من شوارع ( بورسعيد - الأزهر - حمام التلات ) بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الجمالية، كما قام بنظافة شوارع ( الشهيد منصور عزت - باب الوزير - سكة أبوحريبة ) بالدرب الأحمر، بالإضافة الى تركيب سلال قمامة على أعمدة الإنارة بشارع البنهاوى قسم الجمالية.