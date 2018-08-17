ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة أسلاك محولات الكهرباء بالوادى الجديد

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط شخصين ضمن تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المحتويات النحاسية لمحولات الكهرباء.

كان بلاغا قد ورد لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بسرقة محتويات محول إنارة بجوار مبنى جامعة الوادى، والاستيلاء على الأجزاء النحاسية الخاصة بالمحول.

وأكدت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبد العزيز.ر.ع" 25 سنة عامل، سبق اتهامه فى 13 قضية "سرقة، حيازة مخدرات"، و"مصطفى.ع.ح" 36 سنة مزارع، سبق اتهامه فى 6 قضايا "سرقة، مخدرات، آثار، خيانة أمانة"، و"محمد.س.هـ" و"مؤمن.م.م" مقيمين بدائرة القسم.

وأنهم كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المحتويات النحاسية لمحولات الكهرباء.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط الأول والثانى بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم بداخل إحدى المدقات الجبلية وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن سكين، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 2 كتلة نحاسية خاصة بمحولات الكهرباء، جوال بداخله الأدوات المستخدمة فى فك الكتل النحاسية، وجوال أخر بداخله أجزاء نحاسية صغيرة خاصة بالمحولات وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأن الأجزاء النحاسية المضبوطة هى من متحصلات جريمة السرقة، وأن السلاح النارى والسلاح الأبيض بقصد إستخدامه فى حماية نشاطهما الإجرامى وأن المعدات والأدوات المضبوطة هى المستخدمة فى فك المحولات وتفريغ محتوياتها النحاسية.

كما اعترفا بأنهما وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة من هذا النوع، وأنهما يقومان بتصريف متحصلات جرائمهما لدى "عثمان.ح.ع" صاحب مخزن، مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.