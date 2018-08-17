video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق استعان بزوجته لسرقة فيلا طبيب يعمل لديه بالشيخ زايد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:35 م
ضبط سائق استعان بزوجته لسرقة فيلا طبيب يعمل لديه بالشيخ زايد سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق وزوجته، لاتهامهما بمحاولة سرقة فيلا ملك طبيب يعمل لديه المتهم بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا يفيد محاولة سائق وزوجته سرقة فيلا ملك طبيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن سائق يعمل لدى صاحب الفيلا يعمل طبيبا، استعان بزوجته لسرقة الفيلا، اعتقادا بعدم تواجد أفراد الأسرة بداخلها.

 

وعقب تسللهما للداخل عبر الباب الخلفى للمطبخ، فوجىء المتهم وزوجته بأحد أفراد الأسرة بالداخل، حيث استغاث برجال الشرطة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل تاجر بالهرم وسرقة نصف مليون جنيه من مسكنه.. والأمن يبحث عن الجناة

سرقة فيلا

سرقة طبيب

الشيخ زايد

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة