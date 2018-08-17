ضبط سائق استعان بزوجته لسرقة فيلا طبيب يعمل لديه بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق وزوجته، لاتهامهما بمحاولة سرقة فيلا ملك طبيب يعمل لديه المتهم بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا يفيد محاولة سائق وزوجته سرقة فيلا ملك طبيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن سائق يعمل لدى صاحب الفيلا يعمل طبيبا، استعان بزوجته لسرقة الفيلا، اعتقادا بعدم تواجد أفراد الأسرة بداخلها.

وعقب تسللهما للداخل عبر الباب الخلفى للمطبخ، فوجىء المتهم وزوجته بأحد أفراد الأسرة بالداخل، حيث استغاث برجال الشرطة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.