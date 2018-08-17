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صور .. مياه الشرب بالمنوفية تنظم حملات لتوعية المواطنين بترشيد استخدام المياه

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:49 م
صور .. مياه الشرب بالمنوفية تنظم حملات لتوعية المواطنين بترشيد استخدام المياه مياه الشرب بالمنوفية تنظم حملات لتوعية المواطنين
المنوفية - محمود شاكر
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، حملات توعية للمواطنين بترشيد استخدام المياه اثناء فترات العيد وعدم إهدارها والإسراف فيها أثناء عمليات التنظيف، وكذلك التخلص الأمن من مخلفات الأضاحى تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وقال محمود زين، مدير دارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه تم عقد سلسلة من الندوات والحملات بالتعاون مع مجالس المدن بالمحافظة، عن خطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى حتى لا يتسبب ذلك فى انسداد الشبكات وتراكم المياه فى الشوارع.

 

وأضاف محمود زين، أنه تم عمل حملات توعية للجزارين بالمحلات والمجازر العامة، للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى حتى لا تكون سبباً فى تلوث البيئة.

حملات لتوعية المواطنين (1)
 

 

حملات لتوعية المواطنين (2)
 

 

حملات لتوعية المواطنين (3)
 

 

حملات لتوعية المواطنين (4)
 

 

حملات لتوعية المواطنين (5)
 

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