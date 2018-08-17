صور.. ملايين المسلمين فى رحاب مكه المكرمة لأداء فريضة الحج

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

يؤدى أكثر من مليونى مسلم بدءا من الأحد مناسك الحج فى مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض لأداء فريضة الحج.

وبحلول أمس الخميس، وصل حوالى 1,7 مليون شخص إلى السعودية للمشاركة فى موسم الحج الذى يبدأ رسميا الأحد ويمتد حتى الجمعة المقبل.

ووصل آلاف الحجاج إلى مكة، فى مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم. ويتنقل البعض تحت المظلات فى أنحاء المدينة للوقاية من أشعة الشمس، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألوانا مختلفة ليتم تمييز أفراد كل مجموعة عن غيرها.



مسلمون يصلون فى الحرم المكى

وفى الإمكان مشاهدة بعض الحجاج يقومون بدفع أقاربهم فى كراسى متحركة، بينما يقوم آخرون باستخدام تقنيات الفيديو للحديث مع عائلاتهم البعيدة. وجلس آخرون فى الظل مع درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "حج ذكى" الذى يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج فى كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودى تطبيق "أسعفنى" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانجليزية.



الدعاء من الحرم المكى



أداء الصلاة



الحجاج يقرأون القرأن الكريم بالحرم المكى



الحرم المكى



الحرم المكى



الكعبة المشرفة



توافد الحجاج على مكة المكرمة



توافد المسلمون على الحرم المكى



حجاج بيت الله الحرام



كبار السن



حجاج



حشود المسلمين فى الحرم المكى



حشود هائلة من الحجاج



كبار السن