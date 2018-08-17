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صور.. ملايين المسلمين فى رحاب مكه المكرمة لأداء فريضة الحج

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:33 ص
صور.. ملايين المسلمين فى رحاب مكه المكرمة لأداء فريضة الحج مكه المكرمة
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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يؤدى أكثر من مليونى مسلم بدءا من الأحد مناسك الحج فى مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض لأداء فريضة الحج.

وبحلول أمس الخميس، وصل حوالى 1,7 مليون شخص إلى السعودية للمشاركة فى موسم الحج الذى يبدأ رسميا الأحد ويمتد حتى الجمعة المقبل.

ووصل آلاف الحجاج إلى مكة، فى مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم. ويتنقل البعض تحت المظلات فى أنحاء المدينة للوقاية من أشعة الشمس، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألوانا مختلفة ليتم تمييز أفراد كل مجموعة عن غيرها.

مسلمون يصلون فى الحرم المكى
مسلمون يصلون فى الحرم المكى

وفى الإمكان مشاهدة بعض الحجاج يقومون بدفع أقاربهم فى كراسى متحركة، بينما يقوم آخرون باستخدام تقنيات الفيديو للحديث مع عائلاتهم البعيدة. وجلس آخرون فى الظل مع درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "حج ذكى" الذى يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج فى كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودى تطبيق "أسعفنى" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانجليزية.

أحد الحجاج يدعى من الحرم المكى
الدعاء من الحرم المكى

 

أداء الصلاة
أداء الصلاة

 

الحجاج يقرأون القرأن بالحرم المكى
الحجاج يقرأون القرأن الكريم بالحرم المكى

 

الحرم المكى (2)
الحرم المكى

 

الحرم المكى
الحرم المكى

 

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

 

توافد الحجاج على مكة المكرمة
توافد الحجاج على مكة المكرمة

 

توافد المسلمون على الحرم المكى
توافد المسلمون على الحرم المكى

 

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

 

حجاج من كبار السن
كبار السن

 

حجاج
حجاج

 

حشود المسلمين فى الحرم المكى
حشود المسلمين فى الحرم المكى

 

حشود هائلة من الحجاج
حشود هائلة من الحجاج

 

كبار السن
كبار السن

 

مسلمون يصلون فى الحرم المكى
مسلمون يصلون فى الحرم المكى
 

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مكه المكرمة

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فريضو الحج

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