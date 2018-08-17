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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:23 م
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صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد منافذ أمان لتوفير السلع ومواجهة التلاعب فى الأسعار

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:22 م
صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد منافذ أمان لتوفير السلع ومواجهة التلاعب فى الأسعار منافذ أمان بالجيزة لتوفير السلع لمواجهة التلاعب فى الأسعار
كتب بهجت أبو ضيف
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نفذ اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، جولة تفقدية على منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية اليوم الجمعة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مناسبة لمواجهة التلاعب بالأسعار .

 

وتوفر المحافظة، تلك السلع لتحقيق توازن و الاستقرار بمناطق كوبري الخشب بمنطقة بين السرايات، وميدان الجيزة وميدان أم المصريين ومنطقة الوراق وميدان ليلة القدر بالسادس من أكتوبر وشارع الوحدة بإمبابة ومنطقة الطوابق بشارع فيصل.

 

توافذ المواطنين على المنافذ
توافذ المواطنين على المنافذ

 

توفير السلع
توفير السلع

 

توفير اللحوم للمواطنين بالمنافذ
توفير اللحوم للمواطنين بالمنافذ

 

توفير سلع للمواطنين
توفير سلع للمواطنين

 

جانب من المنافذ على الطرق
جانب من المنافذ على الطرق

 

سيارات امان لتوفير السلع
سيارات امان لتوفير السلع

 

سيارات امان
سيارات امان

 

سيارات منافذ امان لتوفير السلع
سيارات منافذ امان لتوفير السلع

 

مباردرة امنية لتوفير السلع الغذائية
مباردرة امنية لتوفير السلع الغذائية

 

منافذ امان للمواطنين
منافذ امان للمواطنين

 

مواد غذائية
مواد غذائية

 

 


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