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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:30 م
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صور.. ماء زمزم والزهور فى استقبال أسر شهداء الجيش والشرطة بمكة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:27 م
صور.. ماء زمزم والزهور فى استقبال أسر شهداء الجيش والشرطة بمكة استقبال الحجاج بالورود وماء زمزم
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
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بدموع الفرح، والمشاعر المختلطة والأجواء الروحانية، تعالت التبريكات والتكبيرات حال وصول 1000 حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة من أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية، لمقر إقامتهم بمكة المكرمة، حيث تم تنظيم حفل استقبال لضيوف الرحمن بتقديم الزهور وماء زمزم لهم والاحتفاء بهم ومشاركتهم فرحتهم، وتسليمهم مفاتيح الغرف المعدة لهم مسبقاً، إضافةً إلى شرائح الاتصال والحقائب المليئة بجميع مستلزمات الحاج.
 
وعبر الحجاج عن سعادتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج التى يعمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة على تسهيلها وتهيئة الظروف المناسبة لتأديتها وسط أجواء روحانية مطمئنة، داعين الله أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزى خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمه للأمة العربية والإسلامية، مؤكدين أن هذه الاستضافة تأتى من حرصه المستمر على خدمة الإسلام والمسلمين.
 
ومن جانبه، قال رئيس لجنة حجاج مصر من ذوى الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش المصرى ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد العزيز ناصر الصالح، "تم مرافقة الحجاج منذ مغادرتهم مصر وحتى وصولهم إلى مكة من أجل تسهيل وصول ضيوف برنامج الملك من مصر العزيزة، حيث تأتى هذه الاستعدادات والاستقبال فى سياق تنفيذ التوجيه السامى الكريم باستضافة ألف حاج من ذوى الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش المصرى، حيث تمت تلك الاستعدادات وفق ما تم التخطيط له بإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ"، داعياً الله أن يجزى خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذه المكارم المتعددة الممتدة من مشارق الأرض إلى مغاربها.
 
وأضاف الصالح فى تصريحات صحفية: "لو نظرنا للبرنامج، نجد فى كل عام تزداد المكارم التى تدل أن المملكة بحكامها ورجالها دولة أفعال".
 
 
استقبال الحجاج المصريين
استقبال الحجاج المصريين

أطفال في استقبال الحجاج
أطفال في استقبال الحجاج

توزيع التمر على الحجاج
توزيع التمر على الحجاج

توزيع الورود على الحجاج
توزيع الورود على الحجاج

دموع أسر الشهداء
دموع أسر الشهداء

قبلة سعودية على رأس والد شهيد مصري
قبلة سعودية على رأس والد شهيد مصري

 
ورود في استقبال الحجاج المصريين
ورود في استقبال الحجاج المصريين
 
 

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