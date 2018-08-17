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صور.. مؤذنو المسجد الحرام يوزعون الهدايا على ضيوف الرحمن

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:35 م
صور.. مؤذنو المسجد الحرام يوزعون الهدايا على ضيوف الرحمن توزيع هدايا على الحجاج
كتب محمد رضا
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وزع مؤذنو المسجد الحرام، اليوم الجمعة، مجموعة من الهدايا العينية على الحجاج، والتى شملت علبة تمر وحقائب صغيرة مطبوع عليها جملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، ما يعكس حرص السعوديين على المستوى الرسمى والشعبى فى تقديم أفضل وخدمة واستقبال لضيوف الرحمن خلال موسمى الحج والعمرة.

واحتفت رئاسة شئون الحج بصور المؤذنين مع الحجاج داخل المسجد الحرام أثناء تقديم الهدايا مع تبادل الابتسامات بين الجميع فى رحاب الله دون تفرقة بين مسلم وأخيه بسبب لون أو لغة أو موطن، فالجميع سواسية إعمالًا بتعاليم ديننا الحنيف ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان من بين الهدايا الموزعة جزء للأطفال المرافقين لآبائهم داخل الحرم المكى.

 

رئاسة شئون الحج تحتفى بتوزيع هدايا على الحجاج
رئاسة شئون الحج تحتفى بتوزيع هدايا على الحجاج

 

توزيع هدايا على ضيوف الرحمن فى السعودية
توزيع هدايا على ضيوف الرحمن فى السعودية

 

حاج يتسلم هديته من مؤذن المسجد الحرام
حاج يتسلم هديته من مؤذن المسجد الحرام

 

توزيع هدايا على الأطفال داخل المسجد الحرام
توزيع هدايا على الأطفال داخل المسجد الحرام

 

توزيع هدايا على الحجاج فى المسجد الحرام
توزيع هدايا على الحجاج فى المسجد الحرام

 


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