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صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:58 م
صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة ضبط 1800 جهاز
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 1800 جهاز تتبع مزود بكاميرا محظور دخولها البلاد ومهربة داخل حاويتين بميناء العين السخنة بالسويس.

 

تلقى اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء أشرف فؤاد، مدير مباحث الإدارة يفيد بتلقيه إخطارا من العميد طارق حجاب مدير إدارة شرطة موانئ السويس مفاده ورود معلومات تفيد قيام شركة "و" للاستيراد والتصدير لصاحبها "عبدالنعيم .ا .ع"52 عاما ومقيم الازهر القاهرة ومقر الشركة ميدان لبنان باستيراد حاويتين مقاس ( 40 ) قدم مشمولهما (استاند ميزان) وارد نهائى ميناء العين السخنة من دولة الصين .

 

وأضافت المعلومات، بان مشمولهما مخبأ بداخله أصناف مخالفه لما هو وارد بالمستندات، ومحظور دخوله البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وتقديم إخبارية سرية لجمارك ميناء العين السخنة، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويتين فى حضور مندوب الشركة، أسفرت أعمالها ضبط ( 1800 ) جهاز ( Gbs ) تتبع ومراقبة مزود بكاميرا وشريحة تليفون وميكروفون وفتحه لتركيب وصلة USB ذات تقنية عالية، و ذلك بالمخالفة للأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1998، و المادة رقم 44 من قانون الاتصالات، و قرار وزير الدفاع رقم 64 لسنه 2003، كما تم ضبط 10440 عبوة زيت خاص بالشيشة الالكترونية مهربة ايضا داخل الحاويتين.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.

ضبط 1800 جهاز تتبع مهربة بميناء السخنة بالسويس (1)
 

 

ضبط 1800 جهاز تتبع مهربة بميناء السخنة بالسويس (2)
 

 

ضبط 1800 جهاز تتبع مهربة بميناء السخنة بالسويس (3)
 

 

ضبط 1800 جهاز تتبع مهربة بميناء السخنة بالسويس (4)
 

 

ضبط 1800 جهاز تتبع مهربة بميناء السخنة بالسويس (6)
 

 


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