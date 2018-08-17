صور.. "شباب الأقصر" تنظم ماراثون رياضى تحت شعار "يلا نجرى"

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الجمعة، بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، ماراثون رياضى تحت شعار (يلا نجرى)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير والشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، حيث إن وزير الشباب قد أطلق مبادرة تحت شعار (يلا نجرى)، تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمراكز المحافظة بمشاركة شباب مصر.

وأوضح حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، أن الماراثون الرياضى انطلق تحت شعار (يلا نجرى)، من أمام ساحة معبد الكرنك فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من محافظة الأقصر، وأن مبادرة "يلا نجرى" تهدف لتوعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة؛ لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية وكمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع، ومساهمة ذلك فى توسيع قاعدة الممارسين بمختلف الألعاب الرياضية.