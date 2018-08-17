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صور.. "شباب الأقصر" تنظم ماراثون رياضى تحت شعار "يلا نجرى"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:25 م
صور.. "شباب الأقصر" تنظم ماراثون رياضى تحت شعار "يلا نجرى" ماراثون رياضى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الجمعة، بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، ماراثون رياضى تحت شعار (يلا نجرى)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير والشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، حيث إن وزير الشباب قد أطلق مبادرة تحت شعار (يلا نجرى)، تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمراكز المحافظة بمشاركة شباب مصر.
 
وأوضح حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، أن الماراثون الرياضى انطلق تحت شعار (يلا نجرى)، من أمام ساحة معبد الكرنك فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من محافظة الأقصر، وأن مبادرة "يلا نجرى" تهدف لتوعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة؛ لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية وكمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع، ومساهمة ذلك فى توسيع قاعدة الممارسين بمختلف الألعاب الرياضية.
 
شباب ورياضة الأقصر تنظم ماراثون رياضي تحت شعار "يلا نجري"
شباب ورياضة الأقصر تنظم ماراثون رياضي تحت شعار "يلا نجري"

جانب من فعاليات ماراثون الجري بالاقصر
جانب من فعاليات ماراثون الجري بالاقصر

قيادات الشباب والرياضة بالاقصر خلال فعاليات الماراثون
قيادات الشباب والرياضة بالأقصر خلال فعاليات الماراثون

شباب الاقصر يشاركون في ماراثون يلا نجري
شباب الاقصر يشاركون في ماراثون يلا نجري

فعاليات ماراثون الجري الرياضي بالاقصر
فعاليات ماراثون الجري الرياضي بالأقصر
 

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