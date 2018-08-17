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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:27 م
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صور.. رفع القمامة من أمام محطة قطار طنطا استجابة لما نشرته "اليوم السابع"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:09 م
صور.. رفع القمامة من أمام محطة قطار طنطا استجابة لما نشرته "اليوم السابع" جانب من أعمال النظافة
الغربية – مصطفى عادل
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فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" حول انتشار تراكمات القمامة أمام المدخل الرئيس لمحطة سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية، وانتشار الحشرات والذباب وسط تجاهل المسئولين بحي أول طنطا للموقف وعدم رفع القمامة.

ووجه  المحاسب فتحي الفقي رئيس مدينة طنطا، رئيس حي أول طنطا لسرعة رفع تراكمات القمامة أمام المحطة، وتم الدفع بسيارات جهاز النظافة، وهو ما نفذه العمال بالفعل.

كان"اليوم السابع" رصد تراكم  القمامة بكميات كبيرة أمام مدخل المحطة بالشارع الرئيسي وسط تجاهل المسئولين بحي أول طنطا، لرفع القمامة التي تشوه سور المحطة وينبعث منها روائح كريهة، وتثير استياء رواد المحطة.

رفع تراكمات القمامة من أمام محطة قطارات طنطا (3)
رفع تراكمات القمامة من أمام محطة قطارات طنطا 

 

رفع تراكمات القمامة من أمام محطة قطارات طنطا (4)
رفع تراكمات القمامة من أمام محطة قطارات طنطا 

 

رفع تراكمات القمامة من أمام محطة قطارات طنطا (7)
رفع تراكمات القمامة من أمام محطة قطارات طنطا 

 

 
 

 


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