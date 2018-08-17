صور.. رئيس بعثة الحج المصرية يعلن توفير 34 عيادة طبية وعلاج الحجاج بغرفهم

مكة المكرمة - محمود عبد الراضى- تصوير خالد مشعل





قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية، إنه يوجد 34 عيادة طبية لاستقبال الحجاج المرضى وصرف الأدوية لهم بالمجان، حيث تقوم وزارة الصحة بمجهود ضخم ومتطور.

وأضاف رئيس بعثة المصرية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأطباء يمروا على بعض المرضى فى غرفهم لفحصهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتابع المستشار عمر مروان: "انصح الحجاج بالالتزام بالوقار والسكينة وعدم التشاجر، واستعمال الرخص مثل التوكيل فى رمى الجمرات لتخفيف الزحام وعدم تعرض كبار السن للخطر".

وأضاف رئيس بعثة المصرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، حجاجنا بخير ويتوافدون على المسجد الحرام بشكل طبيعى.

وكان الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، أكد أن الخدمات الطبية تقدم للحجاج بشكل منتظم مع توفير الأدوية للمترددين على العيادات بالمجان، وأن جميع الأدوية التى يطلبها الحجاج متوفرة وبكميات كبيرة، مضيفًا أن الأطباء يعملون على مدار الساعة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج.

وأضاف الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، أن جميع العيادات مراقبة طوال الوقت لضمان تقديم الخدمات فى وقت محدد.



































