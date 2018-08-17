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الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:12 م
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صور.. تركيا ترفض مجددا الإفراج عن القس الأمريكى والشرطة تطوق منزله

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:12 م
صور.. تركيا ترفض مجددا الإفراج عن القس الأمريكى والشرطة تطوق منزله الشرطة التركية أمام منزل القس الأمريكى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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 ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، أن محكمة تركية رفضت التماسا تقدم به القس الأمريكى أندرو برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه.

ويحاكم برانسون، الذى يسكن في إقليم أزمير الساحلى، فى تركيا بتهم الإرهاب، وباتت قضيته محور أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن تسببت فى انهيار قيمة الليرة التركية.

وخسرت الليرة نحو 40 % من قيمتها هذا العام لتصل إلى 6.21 ليرة للدولار بعد الأنباء مقابل نحو 6.04 قبلها.

وكانت محكمة مدينة إزمير قد رفضت الطلب الأربعاء الماضى، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمى.

انتشار الشرطة التركية
انتشار الشرطة التركية

ومن جانبه، توعد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أمس الخميس، بأن تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعا عن القس الأمريكى اندرو برانسون.

واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية فى أكتوبر 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية" وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.

يذكرأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نورت قد أعربت اليوم، عن قلقها إزاء رفض محكمة أزمير التركية طلب الإفراج عن القس الأمريكى أندرو برونسون.

الشرطة التركية
الشرطة التركية

 

جانب من الشرطة التركية
جانب من الشرطة التركية

 

جانب من تواجد الشرطة التركية
جانب من تواجد الشرطة التركية

 

تواجد الشرطة التركية أمام منزل القس الأمريكى
تواجد الشرطة التركية أمام منزل القس الأمريكى

 

جانب من عمليات التأمين أمام منزله
جانب من عمليات التأمين أمام منزله

 

 


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