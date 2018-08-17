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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:40 ص
خالد صلاح
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صور.. انزلاق طائرة صينية على مدرج مطار مانيلا وسط تساقط غزير للأمطار

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:34 ص
صور.. انزلاق طائرة صينية على مدرج مطار مانيلا وسط تساقط غزير للأمطار طائرة من طراز شيامن ايرلاينز بوينج 737-800
كتب أ.ف.ب _ تصوير رويترز
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ذكرت السلطات الفليبينية، الجمعة، أن طائرة ركاب صينية انحرفت عن المدرج، وانزلقت على العشب أثناء هبوطها بمطار مانيلا الدولى وسط هطول أمطار غزيرة، وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الذين لم يصب أحد منهم بأذى.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى الفيلبينية أريك أبولونيو، لوكالة "فرانس برس" إن الطائرة، التى كانت متوجهة من شيامن فى جنوب غرب الصين الى الفيليبين وعلى متنها 157 راكبا و8 من أفراد طاقمها، هبطت خلال محاولتها الثانية قبل ان تنزلق على العشب.

وأضاف "الجميع بأمان لكن كان عليهم استعمال منزلقات الطوارىء للنزول من الطائرة لأن الارض كانت موحلة"، مضيفا ان الحادثة حصلت خلال تساقط المطر بغزارة.

وطائرة البوينج 737 التابعة لخطوط شيامن الجوية كانت لا تزال جاثمة قرب نهاية المدرج الرئيسى فى المطار بعد ساعات على الحادثة التى حصلت فى وقت متأخر الخميس.

وتعرض جناحا الطائرة ومحركاتها لأضرار بالغة، وفق وكالة الأنباء الصينية شينخوا، التى ذكرت ايضا أن الطائرة حلّقت حول المطار مدة ساعة قبل أن تبدأ محاولتها الأولى للهبوط، وقد أدت الحادثة الى اقفال جزئى للمطار الرئيسى فى الفيليبين.

وأغلقت سلطات المطار المدرج الرئيسى حتى الساعة الرابعة مساء (08,00 ت ج)، ما أدى الى الغاء بعض الرحلات او تأخيرها أو تحويلها لمطارات أخرى.

قال أبولونبو، إن المدرج المخصص للطائرات الأصغر استمر فى العمل، مضيفا أن الحادثة تسببت بتأخير آلاف المسافرين وبينهم الكثير من السياح.

 

خروج طائرة عن المدرج بمطار مانيلا الفلبينى
خروج طائرة عن المدرج بمطار مانيلا الفلبينى

 

خروج طائرة عن المدرج
خروج طائرة عن المدرج

 

طائرة تخرج عن المدرج
طائرة تخرج عن المدرج

 

طائرة طراز شيامن ايرلاينز بوينج 737-800
طائرة طراز شيامن ايرلاينز بوينج 737-800

 


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