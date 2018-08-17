صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

كتبت : دينا الحسينى

طرحت وزارة الداخلية ما يقرب من 4000 رأس خراف وماشية حية، للبيع فى أكثر من 10 شوادر منتشروة بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال منظومة "أمان للمواد الغذائية"، التى توفر اللحوم والدواجن و المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال اللواء أشرف محمود نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع المؤسسات أن وزارة الداخلية خصصت 10 شودار بالمحافظات لبيع الخراف الحية بأسعار تبدأ من 62 جنيها لكيلو الخراف، وسعر 53 كيلو للعجول.

وكشف اللواء محمود عن أماكن الشوادر بالمحافظات قائلا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هناك شادرين بمحافظة اسيوط بجوار نزلة عبدالله بالقرب من منفذ بيع أمان، وآخر بجوار منفذ الفتح، وثلاث شوادر بالإسكندرية بشارع أديب، وشارع مساكن عبد القادر أمام صيدلية الشويخى، وشادر بالسيوف بجوار بنك مصر، فضلاً عن أربعة شوادر بنطاق محافظة القاهرة منها منفذ بجوار قسم ثان مدينة نصر.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد كلف قيادات شرطة التموين بضبط حركة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وشدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى، ومحاولات البعض استغلال إقبال المواطنين على الشراء لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك والتى تضر بصحة المواطنين، مؤكدًا على اضطلاع الجهات المعنية بإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

كما كلف الوزير قيادات قطاع المؤسسات ومسئولى منافذ أمان بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، ووجه بالتوسع فى منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، ولاسيما بالمناطق الأكثر احتياجا، والتى تشهد كثافات سكانية لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على كاهلهم خلال استقبالهم لتلك المناسبة.