صور.. "التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تصرف مساعدات فورية لضحايا عقار شارع المزدلفة

الإسكندرية جاكلين منير

توجه اليوم فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومؤسسة التكافل الاجتماعى، إلى ضحايا حادث الانهيار الجزئى لعقار شارع المزدلفة التابع لحى وسط، الذى وقع مساء أمس، لتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، وتم صرف مساعدة مالية فورية .

و قد توجه الفريق إلى المستشفى، حيث يتم خضوع الحالتين المصابتين في الحادث للعلاج و الرعاية الطبية، و تبين إنهما أخوين، من أبناء محافظة سوهاج، و تصادف تواجدهما فى العقار أثناء الحادث .

و قد تم تقديم مساعدة مالية فورية لهما، و ذلك لحين الانتهاء من التقرير الطبى بحالتهما .

و أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، على الاهتمام بالحالتين المصابتين، و تقديم الدعم الكامل لهما، و لكل حالة تحتاج لمساعدة نظرا" للظروف الطارئة التى تمر بها ، و ذلك وفقا للقانون.