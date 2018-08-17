video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تصرف مساعدات فورية لضحايا عقار شارع المزدلفة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:33 م
صور.. "التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تصرف مساعدات فورية لضحايا عقار شارع المزدلفة احد المصابين
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
توجه اليوم فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومؤسسة التكافل الاجتماعى، إلى ضحايا حادث الانهيار الجزئى لعقار شارع المزدلفة التابع لحى وسط، الذى وقع مساء أمس، لتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، وتم صرف مساعدة مالية فورية .
 
و قد توجه الفريق إلى المستشفى، حيث يتم خضوع الحالتين المصابتين في الحادث للعلاج و الرعاية الطبية، و تبين إنهما أخوين، من أبناء محافظة سوهاج، و تصادف تواجدهما فى العقار أثناء الحادث .
 
و قد تم تقديم مساعدة مالية فورية لهما، و ذلك لحين الانتهاء من التقرير الطبى بحالتهما .
 
و أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، على الاهتمام بالحالتين المصابتين، و تقديم الدعم الكامل لهما، و لكل حالة تحتاج لمساعدة نظرا" للظروف الطارئة التى تمر بها ، و ذلك وفقا للقانون.
 
احد المصابين
أحد المصابين

صرف اعانات فورية
صرف إعانات فورية

مصاب اخر
مصاب آخر

 


إضافة تعليق

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

التضامن الاجتماعى




لا تفوتك
رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة