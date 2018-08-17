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صور.. الانتهاء من الخيمة المكيفة بصالة المطار استعدادا لعودة الحجاج

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:25 م
صور.. الانتهاء من الخيمة المكيفة بصالة المطار استعدادا لعودة الحجاج الخيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى
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إنتهت شركة ميناء القاهرة الجوى، من إنشاء خيمة مكيفة أمام الصالة  الموسمية بمطار القاهرة الدولى  استعدادا لموسم  عودة الحجاج من الأراضى المقدسة ، حرصا من ادارة الشركة علي  راحة أهالي الحجاج  وحمايتهم من التعرض  للشمس أمام الصالة.

وكانت قد نجحت وزارة الطيران المدنى اليوم، الجمعة، بناء على تكليف من الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، فى حل أزمة 300 حاج مصرى كانوا قد وصلوا إلى مطارالقاهرة حاملين تأشيرات الحج بينما لم يجد لديهم تذاكر طيران على أى خطوط طيران، وفور وصول الخبر إلى الوزير أجرى عدة اتصالات وتنسيق على أعلى مستوى مع السلطات السعوية وتم الاتفاق على قيام السلطات السعودية بإيفاد طائرة تابعة للخطوط السعودية لنقل الحجاج إلى الأراضى السعودية لأداء المناسك.

 

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الخيمة المكيفة
41eb41fa-f781-4767-8cbc-ae2c452a1214مراحل غنشاء الخيمة المكيفة
cf5cbf3c-4a70-41c6-97eb-e4586dfdafa8الاستعدادات الأخيرة لإنشاء الخيمة المكيفة 
image_6483441
الخيمة المكيفة

 

 

 

 


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