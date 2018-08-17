صور.. اطلاق اسم الشهيد هشام العزب على شارع المنتزه فى مصر الجديدة

كتبت منى فهمى

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إطلاق اسم الشهيد هشام العزب على شارع المنتزه فى مصر الجديدة، تخليدًا لاسم البطل، وتم تعليق اللافتة، اليوم الجمعة، بحضور اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، وأسرة الشهيد، زوجته وبناته جنة وشهد وفرح.



صورة تذكارية للواء خالد عقل مع أسرة الشهيد هشام العزب

والتقى اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، أسرة الشهيد فى مكتبه بمبنى الحى، وأكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اطلاق اسم الشهيد على شارع يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة، وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن و إستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه الأبطال من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى، وقال: "تشرفت بوجودى مع أسرة الشهيد اليوم، وفخور بتكليفى بتنفيذ القرار، وسعيد لوجودى معهم".



اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة و أسرة الشهيد هشام العزب

وقالت السيدة شيرين عبد الرحمن، زوجة شهيد الواجب العميد هشام العزب، إن اطلاق اسم زوجى اليوم على الشارع يؤكد أن استشهاده ليس موضوع و اتنسى، ونحن سعداء بتقدير الدولة يوم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاده وهو اليوم الجمعة، زوجى كان رئيس قسم مرور النزهة، استشهد فى 17 أغسطس 2015، متأثرًا بإصابته فى انفجار ميدان المحكمة بمصر الجديدة.



الشهيد العميد هشام عزب مع أسرته

أضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن العميد هشام العزب عمل فى المرور 15 سنة من يوم ما اتجوزنا حتى يوم استشهاده، قبل الزواج كان يعمل معاون مباحث فى الأمن العام بكوم امبو، و عمل فى مرور النزهة و مدينة نصر وعين شمس وحدائق القبة، واخترت شارع المنتزه تحديدًا لأنه أقرب مكان لمكان الحادثة حيث استشهد زوجى، وهو ميدان المحكمة بمصر الجديدة، حقه إسمه يتكرّم وكل الناس تفتكره، لإنه تعب كتير.



المكان الذى استشهد فيه العميد هشام عزب

وأوضحت السيدة شيرين عبد الرحمن، زوجة شهيد الواجب العميد هشام العزب، أننا نتوجه بخالص الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لدعمه المستمر لأسر الشهداء، وعندما التقينا الرئيس مؤخرًا لأداء صلاة العيد هنأنا جميعًا، بنتى الصغيرة فرح جريت سلمت عليه، وهى دايمًا تقولى إنها بتحب الرئيس السيسى أوى، لإنه طيب و بيحب الأطفال. كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب ﻹطلاق أسمه على شارع المنتزه فى مصر الجديدة، وبالفعل تم الموافقة على الطلب.



رئيس حى النزهة يستمع لزوجة الشهيد هشام العزب



أسرة الشهيد هشام العزب



أسرة الشهيد هشام العزب واللواء خالد عقل



اللواء خالد عقل بجوار لافتة شارع المنتزه



قبل تعليق اللافتة الجديدة





اللواء خالد عقل يستمع لمطالب أسرة الشهيد



اللواء خالد عقل يشارك فى تعليق لافتة شارع الشهيد هشام العزب



اللواء خالد عقل يتابع تنفيذ القرار



اللواء خالد عقل يتابع تنفيذ القرار



اللواء خالد عقل يتابع تنفيذ القرار



اللواء خالد عقل يتابع تنفيذ القرار



توزيع الورود على أسرة الشهيد



توزيع الورود على أسرة الشهيد



لافتة شارع المنتزه



اللواء خالد عقل وزوجة الشهيد هشام العزب



اللواء خالد عقل وزوجة الشهيد هشام العزب



زوجة الشهيد تشكر رئيس حى النزهة لجهوده



رئيس حى النزهة يُقبـّل رأس بنت الشهيد



رئيس حى النزهة يُقـبّـل رأس بنت الشهيد



البطل العميد هشام عزب اثناء العمل



الرئيس السيسى وشهد هشام عزب



الرئيس السيسى يحتضن ابنة الشهيد شهد هشام عزب



الرئيس السيسى يُقبّل رأس ابنة الشهيد شهد هشام عزب



الشهيد مع ابنتاه في السعودية



الشهيد هشام عزب



المكان الذى استشهد فيه العميد هشام عزب