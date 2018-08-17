صور.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 324 شخصا

أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التى تجتاح ولاية كيرالا الهندية إلى 324 قتيلا الجمعة، وفق أرقام نشرها رئيس حكومة الولاية بينارايى فيجايان متحدثاً عن "أسوأ فيضانات منذ قرن".