صور.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 324 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التى تجتاح ولاية كيرالا الهندية إلى 324 قتيلا الجمعة، وفق أرقام نشرها رئيس حكومة الولاية بينارايى فيجايان متحدثاً عن "أسوأ فيضانات منذ قرن".
وقال فيجايان فى تغريدة إن "324 حياة أزهقت" خلال 10 أيام من الفيضانات فى الولاية التى تعد وجهة سياحية، وأشارت الحصيلة السابقة إلى 164 شخصا.
فيضانات الهند
فيضانات الهند
جانب من فيضانات الهند
جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات الغزيرة
مواطنو الهند
جانب من الفيضانات الغزيرة بالهند
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