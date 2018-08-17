صور.. إيطاليا تواصل رفع أنقاض الجسر المنهار فى مدينة جنوة والبحث عن ناجين

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تواصل السلطات الإيطالية، رفع أنقاض الجسر المنهار ويستمر رجال الإنقاذ، فى البحث عن ناجين وسط حطام جسر للسيارات انهار فى مدينة جنوة الساحلية بشمال إيطاليا، مما أدى إلى مقتل عشرات39 شخصا .

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن مصادر بفرقة الإطفاء، قولها إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وجاء انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما فى ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى، مما أدى إلى سقوط كتل كبيرة من الخرسانة فى قاع نهر.

وقالت مسؤولة الشرطة فى جنوى أليساندرا بوتشي: "ما زلنا نحاول انتشال ناجين من الحطام، نأمل العثور على المزيد من الأحياء"

وتواصل الرافعات والجرافات، رفع ركام الجسر الذى انهار الثلاثاء فى جنوة فى شمال إيطاليا، ما سيسمح للكلاب باستكمال عملية البحث عن آثار ناجين أو ضحايا جدد.

وصرح مسؤول الاطفاء فى المكان ايمانويلى جيسى أن "هذه الليلة لم يحالفنا الحظّ، لم نعثر على أحد". وأضاف "لا نزال نبحث عن فراغات قد تحتوي على أشخاص، أحياء كانوا أو أمواتا".

وأوضح "نحاول قطع أجزاء الإسمنت الكبيرة التى وقعت من الجسر، وبعدها ننقلها بالرافعات ونرسل كلاب البحث وبعدها فرقنا إذا كانت هناك إشارات إيجابية"، وتابع "هذا النوع من العمل خطير لأن الأنقاض غير مستقرّة" وكذلك بالنسبة للجزء الذى لم ينهار من الجسر.



إزالة الجسر المنهار



استخدام الرافعات لازالة حطام الجسر



استخدام الرافعات والجرفات



الرافعات تحاول إزالة أجزاء ضخمة من الجسر



تواصل رفع ركام الجسر



رجال الانقاذ تقوم بتقطيع حديد الجسر



رجال الانقاذ يسابقون الزمن للبحث عن ناجين



رفع ركام الجسر



عمال الانقاذ فى ايطاليا يواصلون رفع الانقاض