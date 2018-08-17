صور.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

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أصيب موطنان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى قرب مخيمات العودة برفح وغزة وذلك فى الجمعة ال21 من مسيرات العودة.

وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال شرق غزة أطلقوا النار على عشرات الشبان، مما أدى لإصابة متظاهر فلسطينى بجراح نقل على إثرها لمستشفى الشفاء لتلقى العلاج.

وقرب مخيم العودة برفح اطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين ما أدى لإصابة أحدهم بجراح وصفت بالمتوسطة.

وتأتى التظاهرات استجابة لدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى دعت الى مشاركة واسعة فى جمعة "ثوار من أجل القدس والاقصى".



المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين



جانب من المواجهات



شرطة الاحتلال الإسرائيلى