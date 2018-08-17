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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:23 م
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صور.. أمن الجيزة يشن حملات إزالة تعديات وإشغالات فى أكتوبر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:09 م
صور.. أمن الجيزة يشن حملات إزالة تعديات وإشغالات فى أكتوبر اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لأمن الجيزة يترأس الحملات فى أكتوبر
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملة مكبرة بمنطقة قسم ثانى وثالث أكتوبر، لإزالة كافة التعديات والإشغالات والمخالفات المرورية بدوائر تلك الأقسام وإعادة الانضباط بالشارع المصرى.

 

و ساهمت تلك الحملات فى إعادة مظهر الطرق، وأحداث أكبر سيولة مرورية بتلك المحاور، بعد إزالة عدد كبير من التعديات و تحرير مخالفات لجميع المتهمين بها، كما تم عشرات المخالفات المرورية المتنوعة لسائقى السيارات.

استيقاف سائق اتوبيس لفحص الرخص
استيقاف سائق اتوبيس لفحص الرخص

 

اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لامن الجيزة
اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لامن الجيزة

 

اللواء مصطفى شحاته يتناقش مع القوات
اللواء مصطفى شحاته يتناقش مع القوات

 

انتشار قوات الامن بمحيط الحملات
انتشار قوات الامن بمحيط الحملات

 

اوناش المرور ترفع التكاتك المخالفة
اوناش المرور ترفع التكاتك المخالفة

 

تحرير مخالفات لسائقى توك توك
تحرير مخالفات لسائقى توك توك

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

حملات امنية
حملات امنية

 

حملات بالطرق
حملات بالطرق

 

حملات لرفع الاشغالات من الطرق
حملات لرفع الاشغالات من الطرق

 

حملات مرورية على الطرق
حملات مرورية على الطرق

 

رفع اشغالات من الطرق
رفع اشغالات من الطرق

 

ضبط توك توك مخالفة
ضبط توك توك مخالفة

 

ضبط مخالفات مرورية
ضبط مخالفات مرورية

 

فحص الرخص
فحص الرخص

 

فحص رخص سائق دراجة بخارية
فحص رخص سائق دراجة بخارية

 

قسم شرطة اكتوبر
قسم شرطة اكتوبر

 

قوات الامن
قوات الامن

 

مساعد الوزير لامن الجيزة يترأس حملات بأكتوبر
مساعد الوزير لامن الجيزة يترأس حملات بأكتوبر

 

مساعد الوزير لامن الجيزة
مساعد الوزير لامن الجيزة

 

 


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