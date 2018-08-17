صور.. أمن الجيزة يشن حملات إزالة تعديات وإشغالات فى أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملة مكبرة بمنطقة قسم ثانى وثالث أكتوبر، لإزالة كافة التعديات والإشغالات والمخالفات المرورية بدوائر تلك الأقسام وإعادة الانضباط بالشارع المصرى.

و ساهمت تلك الحملات فى إعادة مظهر الطرق، وأحداث أكبر سيولة مرورية بتلك المحاور، بعد إزالة عدد كبير من التعديات و تحرير مخالفات لجميع المتهمين بها، كما تم عشرات المخالفات المرورية المتنوعة لسائقى السيارات.



استيقاف سائق اتوبيس لفحص الرخص



اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لامن الجيزة



اللواء مصطفى شحاته يتناقش مع القوات



انتشار قوات الامن بمحيط الحملات



اوناش المرور ترفع التكاتك المخالفة



تحرير مخالفات لسائقى توك توك



جانب من الحملات



حملات امنية



حملات بالطرق



حملات لرفع الاشغالات من الطرق



حملات مرورية على الطرق



رفع اشغالات من الطرق



ضبط توك توك مخالفة



ضبط مخالفات مرورية



فحص الرخص



فحص رخص سائق دراجة بخارية



قسم شرطة اكتوبر



قوات الامن



مساعد الوزير لامن الجيزة يترأس حملات بأكتوبر