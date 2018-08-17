"صحة الشرقية" تحرر 60 محضرا وتنفذ 13 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت إدارة العلاج الحر فى مديرية الصحة بالشرقية حملات مكثفة، أسفرت عن تحرير 60 مخالفة، وتنفيذ 13 قرار غلق لمنشأت طبية خاصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أنه بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى تم المرور على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن العاشر من رمضان والزقازيق والقنايات وأبو حماد وديرب نجم والإبراهيمية وفاقوس وكفر صقر وههيا، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 60 محضرًا وإغلاق 13 منشأة طبية خاصة.

وتمكنت الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان من تحرير محضرين لمركزين طبيين بدون ترخيص، أحدهما مركز للنساء والتوليد يحتوى على غرفة عمليات غير مستوفية للاشتراطات الصحية، والآخر مركز للأعشاب الطبية وتم ضبط بعض المكملات الغذائية به وتم اثباتها بمحضر الضبط وتحريزها من قبل التفتيش الصيدلى.

وتمكنت الإدارة الصحية بالزقازيق من تحرير 20 محضر إدارة منشآة طبية بدون ترخيص لـ20 معمل خاص، وتم تحرير 2 محضر لعيادة طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر لمركز علاج طبيعى وعيادة أسنان ومركز طبى خاص لإدارة منشآة طبية بدون ترخيص، كما تم تحرير محضر لفض الشمع لمعمل خاص سبق وأن صدر له قرار إغلاق.

وتمكنت الإدارة الصحية بالقنايات من تحرير 9 محاضر لـ 9 معامل خاصة لإدارتها بدون ترخيص، وفى الإدارة الصحية بأبوحماد، تم تنفيذ 3 قرارات غلق أحدهم لمستشفى خاص والآخر لعيادة خاصة والأخير لمحضن ملحق بمستشفى خاصة، وتم تحرير 2 محضر ضبط لـ 2 عيادة خاصة أحدهما عياده نساء وتوليد حيث تم تحريز أدوية غير مصرح بها للاستخدام ومستلزمات عمليات ووجود غرفة عمليات غير مستوفية الاشتراطات الصحية، وتم تحرير 4 محاضر ضبط لـ 4 معامل خاصة لإدارتها بدون ترخيص.

وتكمنت الإدارة الصحية بديرب نجم من تحرير 7 محاضر لـ 7 عيادات خاصة إدارتها بدون ترخيص، الإدارة الصحية بالإبراهيمية، وتم تحرير 2 محضر أحدهم لمركز علاج طبيعى والآخر لمعمل تحاليل طبية بدون ترخيص، وفى الإدارة الصحية بفاقوس تم تنفيذ غلق لـ 3 عيادات طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وغلق 2 معمل تحاليل خاصة أيضاً بدون ترخيص، وغلق 2 جناح عمليات لوجود مخالفات جسيمة فى إدارة منشأة خاصة لغرض آخر غير المرخص له ووجود غرف عمليات غير مطابقة للمواصفات وعدم وجود غرفة عناية مستوفية الاشتراطات، وتم تحرير 2 محضر فض شمع لـ 2 منشأة طبية سبق وأن صدر لهما قرار غلق إدارى، ومحضر ضبط وذلك بشأن مزاولة فنى تحاليل طبية لمهنة التحاليل الطبية بدون مدير فنى للمعمل.

وفى الإدارة الصحية بكفر صقر تم تنفيذ 3 قرارات غلق لـ 2 معمل، وعيادة أسنان، كما تم تحرير 2 محضر ضبط لـ 2 عيادة خاصة تعمل بدون ترخيص، الإدارة الصحية بههيا، وتحرير محضر ضبط لمركز علاج طبيعى خاص وتم تحرير 2 محضر فض شمع لمركز علاج طبيعى أخر ومعمل خاص سبق أن صدر لهما قرار غلق.