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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:17 م
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"صحة الاسكندرية": الكشف علي 1650 حالة وصرف العلاج مجانا بالقافله الطبية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:42 م
"صحة الاسكندرية": الكشف علي 1650 حالة وصرف العلاج مجانا بالقافله الطبية قافلة طبية
الاسكندرية جاكلين منير
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وجه الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية القافلة الطبية العلاجية بخورشيد وبها عيادات الباطنة وعيادة النسا وعيادة الأطفال وعيادة الرمد وعيادة العظام وعيادة الجراحة وعيادة جلدية وعيادة أسنان بالاضافة لمعمل الدم ومعمل الطفيليات ومسح فيروس سي وعمل موجات صوتيه وصيدليه لصرف العلاج مجان.
 
وقد تم الكشف علي 1650 وصرف العلاج المجاني الازم لهم وتم اجراء تحليل دم علي 170 حاله وتحليل الطفيليات للـ 85 وتحويل 12حاله لمستشفيات الاحالة لعمل اللازم لهم وتم عمل ندوات تثقيفيه لـ910 منهم.
 
يأتى ذلك في إطار توجيهات وزيره الصحة والسكان بتسيير القوافل الطبيه العلاجيه للكشف وصرف العلاج بالمجان.  
 
 
 
 
 
 
 

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