"صحة الأقصر" تقدم خدمات فى الصحة الإنجابية لـ307 سيدة بقرية حاجر الأقالته

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مديرية الصحة نظمت قافلة للصحة الإنجابية فى قرية حاجر الأقالتة داخل الوحدة الصحية خلال الأسبوع الماضى ، وذلك بمشاركة عدد 2 عيادة متنقلة، وذلك فى إطار توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر محمد بدر، بالوصول إلى أكبر شريحة من السيدات فى سن الإنجاب، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية بالقرى الأكثر احتياجا وذات المؤشرات السكانية الكثيفة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سلوى صالح مدير تنظيم الأسرة بمحافظة الأقصر، أن اجمإلى المنتفعات من القافلة بلغ 307 سيدة، وشملت الخدمات اعطاء حبوب منع الحمل لعدد 239 حالة، وتركيب لولب لعدد 32 حالة، ومتابعة حمل وسونار لعدد 26 حالة، وإعطاء حقن لعدد 36 حالة.