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شركة مياه الشرب بالأقصر ترفع درجة الاستعداد فى عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:43 م
شركة مياه الشرب بالأقصر ترفع درجة الاستعداد فى عيد الأضحى المبارك محمد بدر محافظ الاقصر-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن رفع درجة الأستعداد داخل الخط الساخن خلال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات، وذلك فى اطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشملت الاستعدادات التأكيد المستمر على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة الواتس أب بصفه مستمرة وصفحتى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وصفحة غرفة عمليات الخط الساخن 125 على موقع الفيسبوك، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفائتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

وقالت الشركة – في بيان صحفي – أنه ستتم المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات، ومتابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه، ومتابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل، والتنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب أو سيارات الكسح)، وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تم التأكد من جاهزية فرق التسليك بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية، وإبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه، وزيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير ومراعاة عدم التكرار.

كما يجرى التوزيع العادل للعاملين المكلفين بالخدمة العامة خلال فترة العيد لمواجهة أى تغيرات طارئة، والتبليغ الفورى لإدارة التوعيه بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة، والتواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى إنقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

وتناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الإتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى - أو رقم 0952282406 - رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.


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