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شرطة التموين تداهم محال الجزارة وتضبط 4 أطنان لحوم فاسدة قبل ترويجها بالعيد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:47 م
شرطة التموين تداهم محال الجزارة وتضبط 4 أطنان لحوم فاسدة قبل ترويجها بالعيد لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من القبض على "وائل ح م" 37 سنة، صاحب محل جزارة، كائن بمنطقة البساتين، لإدارته المحل بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهداف المحل بمأمورية بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطرى، أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المحل على 25 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "احمد م ا" 30 سنة، صاحب محل جزارة، كائن بمنطقة مصر القديمة، لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 30 كيلو لحوم ضان "مذبوحات خارج المجازر"، و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "عبد ا م" 24 سنة، المسئول عن مفرمة لحوم، كائنة بمنطقة حلوان، لإدارته المفرمة بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من اللحوم من مجمعات ومنافذ بيع المجمعات الاستهلاكية وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى وإعادة بيعها على أنها لحوم بلديه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم العثور بداخل المحل على 700 كيلو دهون، 632 كيلو لحوم، 180 كيلو قلوب، 692 كيلو لحوم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق على أنها لحوم بلدية وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22371 لسنة 2018م جنح جزئية حلوان، وتولت النيابة التحقيق.

 كما تمكنوا من ضبط "شحاتة ش ع" 55 سنة، صاحب مصنع لحوم بمنطقة شبرا، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 1.421 طن لحوم وسجق، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 382 لسنة 2018م جنح أمن دولة طوارئ شبرا، وتولت النيابة التحقيق.

 كما تمكنوا من ضبط "بشرى ا خ" 50 سنة، صاحب مصنع لحوم، كائن بمنطقة الوايلي، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعادة فرمها وتصنيعها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 870 كيلو لحوم ودهون، 1 طن ملح طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع اللحوم وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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