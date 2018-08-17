video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سعد الدين إبراهيم يكشف: أردوغان سيغلق قنوات الإخوان قريبًا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 ص
سعد الدين إبراهيم يكشف: أردوغان سيغلق قنوات الإخوان قريبًا سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إن لديه معلومات عن اتجاه تركيا لإغلاق قنوات الإخوان الإرهابية فى أراضيها، نظرًا للأزمة الاقتصادية التركية الشديد، وخسائر هذه القنوات، خاصة أن تلك القنوات كان يستخدمها أردوغان كسلاح له لتوسيع نفوذه فى الشرق الأوسط لتكون له قاعدة إقليمية فى المنطقة، وتهديد الدول، ولكن دورهم انتهى فى الوقت الحالى فى ظل الأزمات الكبرى بتركيا.

 

وأضاف سعد الدين إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السلطات التركية ستمهل قادة الإخوان والعاملين بها فترة للرحيل من أراضيها، أو البقاء دون العمل السياسى أو الإعلامى، خاصة أن عمر هذه القنوات الإخوانية أصبح قصيرًا، وأن هناك حالة من القلق الشديد بين المتواجدين هناك من الإخوان، وترقب شديد، ومنهم من بدأ بالفعل يغادر الأراضى التركية تخوفًا من إلقاء القبض عليه أو ترحيله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السلطات التركية تلقى القبض على هشام عبد الله وتوقعات بترحيله للقاهرة

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

اخبار عاجلة

تركيا

سعد الدين ابراهيم

عاجل

اخبار مصر

قنوات الاخوان

الاخوان




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة