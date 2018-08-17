سائق الشركة وراء اختلاس 26 ألف دولار والادعاء بسرقتهم على يد مجهولين بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات ادعاء سائق شركة بسرقة مجهولين يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات مبلغ 26 ألف دولار منه أثناء دخوله البنك لإيداعها بحساب الشركة، وتبين أنه وراء الاستيلاء على الأموال والادعاء بسرقتهم بسبب مروره بضائقة مالية، وتم ضبط الأموال بمسكنه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.



تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "أحمد ر ه" 37 سنة، سائق بشركة لصناعة الأدوات الصحية، بمساكن شيراتون فى النزهة، وأفاد أنه عقب استلامه مبلغ 26 ألف دولار من الشركة عمله لإيداعه بحساب الشركة، وأثناء سيره أمام البنك فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قاما بخطف كيس بلاستيك وبداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار.



ومن خلال التحريات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة ماليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي، وفى سبيل ذلك وعقب استلامه من الشركة عمله قام بالاستيلاء عليه واختلاق واقعة السرقة.



كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.