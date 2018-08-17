video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سائق الشركة وراء اختلاس 26 ألف دولار والادعاء بسرقتهم على يد مجهولين بمدينة نصر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:38 م
سائق الشركة وراء اختلاس 26 ألف دولار والادعاء بسرقتهم على يد مجهولين بمدينة نصر سائق الشركة المتهم بالسرقة بمدينة نصر
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات ادعاء سائق شركة بسرقة مجهولين يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات مبلغ 26 ألف دولار منه أثناء دخوله البنك لإيداعها بحساب الشركة، وتبين أنه وراء الاستيلاء على الأموال والادعاء بسرقتهم بسبب مروره بضائقة مالية، وتم ضبط الأموال بمسكنه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق. 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "أحمد ر ه" 37 سنة، سائق بشركة لصناعة الأدوات الصحية، بمساكن شيراتون فى النزهة، وأفاد أنه عقب استلامه مبلغ 26 ألف دولار من الشركة عمله لإيداعه بحساب الشركة، وأثناء سيره أمام البنك فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قاما بخطف كيس بلاستيك وبداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

ومن خلال التحريات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة ماليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي، وفى سبيل ذلك وعقب استلامه من الشركة عمله قام بالاستيلاء عليه واختلاق واقعة السرقة.

كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة البساتين تقرر حبس عاطل 4 أيام لسرقته شركة عقارات بالبساتين

"شنب ودقن مستعارين".. السر وراء سرقة شركة للاتصالات بالقرية الذكية

كاميرات المراقبة تفضح عاملين سرقا شركة للتوريدات فى الأميرية

النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهم الثالث فى واقعة سرقة شركة أجهزة إلكترونية بالدقى

دراجة بخارية

سرقة

بنك

ايداع

شركة صناعة ادوات صحية




لا تفوتك
روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة