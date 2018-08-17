زوجة هشام عبد الله تعترف: تركيا قبضت عليه لإدراجه على قوائم الإرهاب الدولى

كتب:محمد إسماعيل

قالت غادة نجيب زوجة هشام عبد الله مقدم البرامج بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان إن السلطات التركية ألقت القبض على زوجها بسبب إدراج اسمه على قوائم الإرهاب "الكود 87" وهو ماوصفته بأنه أعلى درجات الإرهاب الدولى.

واعترفت زوجة هشام عبد الله فى فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى بأن النظام المصرى هو من أدرج اسم زوجها على قوائم الإرهاب، لكنها أشارت فى الوقت ذاته إلى أنهم تلقوا وعودا بعدم تسليمه إلى مصر وأن المسئولين فى تركيا أبلغوها بأنهم يقومون بتنفيذ الإجراءات والاتفاقيات الدولية.