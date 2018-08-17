زعيم كوريا الشمالية يدين العقوبات الأمريكية على بلاده ويؤكد "أسلوب عصابات"

أ ف ب

أدان الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "القوات المعادية" التى تتبع "أسلوب العصابات" فى فرض عقوبات، حسب ما أفادت وسائل إلاعلام الكورية الشمالية الرسمية بينما تطالب واشنطن بمواصلة الضغط الدولى على بيونج يانج.

وأثناء زيارته موقع بناء فى منطقة وونسان-كالما الحدودية، هاجم كيم جونج أون "القوات المعادية" التى اتهمها بأنها "تسعى لخنق الشعب الكورى عبر عقوبات دنيئة وحصار".

وكان الزعيم الكورى الشمالى التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى يونيو خلال قمة تاريخية فى سنغافورة التزم خلالها بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وهى صيغة مبهمة قابلة لتفسيرات مختلفة.

ولم تتخذ بيونج يانج أى تدبير مؤكد ونددت بمتطلبات الولايات المتحدة "الأحادية" وبـ"أسلوب العصابات" الذى تتبعه.

وتحثّ الولايات المتحدة من جهتها الدول على الإبقاء على ممارسة أقصى حدّ من الضغط على كوريا الشمالية عبر العقوبات لإجبارها على التنازل عن برنامجها النووى والبالستى.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء عقوبات مالية ضد شركة روسية وأخرى صينية متهمتين بمواصلة علاقاتهما التجارية مع كوريا الشمالية، رغم الحصار على بيونج يانج.

إلا أن بيونج يانج مصممة على تشجيع ما قال إنه "عصر جديد" فى علاقتها مع الولايات المتحدة التى حرص الزعيم الكورى الشمالى على عدم مهاجمتها بالاسم.