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الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:33 ص
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رجال الإنقاذ بإيطاليا يواصلون البحث عن 20 مفقوداً تحت حطام جسر جنوة المنهار

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:06 ص
رجال الإنقاذ بإيطاليا يواصلون البحث عن 20 مفقوداً تحت حطام جسر جنوة المنهار جسر جنوة المنهار
أ ف ب
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يواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث فى حطام الجسر المنهار فى جنوة فى شمال إيطاليا عن ما بين 10 و20 مفقوداً، بحسب وسائل إعلام إيطالية نقلاً عن مصادر فى المقاطعة.

والمفقودون هم أشخاص يُشتبه بأنهم مرّوا على الجسر. وقد قطعت أخبارهم منذ حصول الكارثة التى أدت إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 15 آخرين بحسب الحصيلة الموقتة.

وأعلن رجال الإطفاء أن "عمليات البحث متواصلة مع إزالة ونقل قطع كبيرة من الجسر المنهار من أجل العثور على المفقودين".

ويصرخ أحد عناصر الإطفاء بنبرة قلقة فى تجويف بين أكوام الحجارة والإسمنت والحطام فى مقطع فيديو نشره رجال الإطفاء "هل هناك أحد؟ هل هناك أحد؟"

وبحسب إدارة المقاطعة، يعمل حوالى ألف شخص فى الموقع بينهم قرابة 350 رجل إطفاء.

ورغم أن أعمال البحث لم تنته بعد، إلا أن جنازات رسمية ستُجرى قبل ظهر السبت فى مركز معارض جنوة مع قداس إلهى بحضور السلطات الإيطالية العليا.

لكن بحسب الصحافة، اختار عدد من العائلات عدم الانضمام إلى هذه المراسم، مثل عائلة ستيلا بوتشا البالغة 24 عاماً التى قضت فى الكارثة برفقة صديقها وتريد عائلتها إقامة مراسم تشييع خاصة لها فى فيانو ديلا كيانا قرب أريتسو فى وسط البلاد.


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