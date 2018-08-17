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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:51 م
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ربة منزل تتهم زوجها بمعاشرة ابنتهما فى الفيوم

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:44 م
ربة منزل تتهم زوجها بمعاشرة ابنتهما فى الفيوم مديرية أمن الفيوم
الفيوم - فريق المحافظات
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تقدمت ربة منزل، من قرية جبلة بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، وابنتها، ببلاغ لمركز شرطة سنورس، تتهمان فيه، زوج الأولى ووالدة الإبنة، بمعاشرة الأخيرة جنسيا، وحملها سفاحا منه، بعد أن تركت الزوجة منزل الزوجية بسبب خلافات بينهما.
 
وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بتقدم كلا من "ر.إ.ع" (38 سنة-ربة منزل)، ومقيمة بقرية جبلة، وابنتها "ف.ك.أ" (18 سنة-حاصلة على دبلوم تجارة)، ومقيمة بنفس العنوان، ببلاغ ضد "ك.أ.ع" (43 سنة-سائق)، ومقيم بنفس العنوان، وهو زوج الأولى، ووالد الثانية، تتهماه بمعاشرة الابنة جنسيا، وحملها منه سفاحا، وأنها فى الشهر الرابع من الحمل، وذلك عقب ترك الزوجة، مسكن الزوجية لوجود خلافات زوجية بينهما.
 
وتوجهت قوة من المباحث عدة مرات إلى محل سكنه، ولم تجده، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4805 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وفى وقت لاحق، توجه المشكو فى حقه إلى نيابة سنورس، من تلقاء نفسه، وبدأت التحقيق معه.
 
 
 
 

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