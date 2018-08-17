رئيس بعثة الحج المصرية يكشف عن ضوابط جديدة لتأشيرات الفرادى العام المقبل

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية، إن السلطات السعودية تقوم بمجهود كبير لراحة الحجاج.

وأضاف رئيس بعثة المصرية في تصريحات الـ"اليوم السابع": التقيت وزير الحج السعودى وتحدثت معه بشأن تغير مسارات حافلات البعثة المصرية بالمشاعر للمرور بالطرق الحديثة، لافتا إلى أنه تم تخصيص نقطة اتصال من مكتب وزير الحج السعودى للتواصل مع اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية لحل أية مشاكل فوراً.

وأوضح "مروان" ، أن تأشيرات الفرادى للحجاج المصريين يتبعون مطوفى الحج الفرادى، وعلى حجاج الفرادى التواصل مع المكاتب الخاصة بهم بالسعودية لحل أية مشاكل طارئة، واستطرد: كما تم الاتفاق على وضع ضوابط في العام المقبل للحج لتنظيم تأشيرات المجاملة.

وقال رئيس بعثة الحج أنه سيتوجه لزيارة المرضى من الحجاج وأسر شهداء القوات المسلحة، ثم تفقد أماكن المناسك.