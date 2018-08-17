دراسة: 44% من الهجمات على أجهزة إنترنت الأشياء مصدرها الصين

كتبت:هبة السيد

سلطت نتائج آخر الدراسات الصادرة عن مختبرات F5 نتوركس الضوء على حقيقة ارتفاع معدل هجمات Telnet الخبيثة التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة ناهزت الـ 249 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين العامين 2016-2017، هيمنت عليها حركة البيانات الخبيثة الخارجة من الصين.

كما أظهرت نتائج الدراسات أن 44 بالمائة من حركة بيانات الهجوم تنطلق من الصين، ومن عناوين بروتكولات إنترنت خاصة بالشبكات الصينية. أما أكثر الدول المستهدفة من هذا الهجوم فهي الولايات المتحدة وسنغافورة وإسبانيا والمجر، دون وجود فوارق بين الدول آنفة الذكر فيما يتعلق بهجمات شبكات أجهزة إنترنت الأشياء المقرصنةThingbot أي، جميع أجهزة إنترنت الأشياء المقرصنة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث عانت الدول العشر الأولى في هذه القائمة من حصص صغيرة ومتساوية تقريباً من إجمالي الهجمات باستثناء إسبانيا، التي تحملت لوحدها ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي الهجمات خلال شهر ديسمبر.

ومن المثير للاهتمام أن مختبرات F5 نتوركس تمكنت، وخلال النصف الثاني من العام 2017، من رصد انخفاض في حجم الهجمات مقارنةً بالنصف الأول من العام حيث سجلت تراجعاً بنسبة 77 بالمائة خلال الفترة ما بين الربع والأول والرابع. ومع ذلك، لا يزال معدل الهجمات عالياً ومرتفعاً بدرجة أعلى بكثير عند مقارنته بذروة معدل موجة هجمات Mirai، التي اكتسحت العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بسبب قرصنتها مئات الآلاف من أجهزة إنترنت الأشياء، على غرار كاميرات المراقبة CCTV، وأجهزة التوجيه (الراوتر)، وأجهزة تسجيل الفيديو الرقمية DVRs.