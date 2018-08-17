خفر السواحل الإيطالى ينقذ 170 مهاجرا فى البحر المتوسط

روما (أ ف ب)

طلب وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى ، من مالطا استقبال 170 مهاجرا تم إنقاذهم فى المياه الدولية فى منطقة عمليات هذه الدولة الصغيرة الواقعة فى المتوسط.

وردت الحكومة المالطية التى سمحت للسفينة "أكواريوس" الأربعاء بالرسو على شواطئها وهى تقل 141 مهاجرا بعد اتفاق على توزيعهم على عدد من الدول الأوروبية، بالقول إن المهاجرين رفضوا مساعدة من زورق مالطى لأنهم يريدون التوجه إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال وزير الداخلية الإيطالى فى بيان يعكس غضبه إن "المالطيين واكبوا السفينة الى المياه (منطقة عمليات البحث والإنقاذ) الإيطالية وقامت سفينة لخفر السواحل الايطاليين بنقلهم إلى متنها من دون إبلاغ وزارة الداخلية".

وأضاف سالفينى "طلبت من السفينة الإيطالية الاتصال بسلطات مالطا لتضع فى التصرف ميناء لإنزال المهاجرين"، وأكد أنه "بعد استقبال 700 ألف مهاجر خلال سنوات أعتقد أن إيطاليا قامت بواجبها وواجب الآخرين".