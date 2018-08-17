خطة حكومية للتوسع فى إنشاء مناطق تجارية وخدمية جديدة بتكلفة 218 مليون جنيه

كتبت: نورا فخرى

سعيا لتنمية قطاع التجارة الداخلية لاسيما وأنه من القطاعات كثيفة العمالة، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التوسع فى إنشاء مناطق تجارية وخدمية جديدة (متوافقة مع الاشتراطات البيئة)، وذلك بتكلفة كلية تقدر بنحو 218 مليون جنيه.

وفى هذا السياق، من المستهدف حسب خطة الحكومة خلال الفترة (2018/2019 - 2021/2022) التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤخراً، طرح 6 مناطق تجارية فى 4 أربع محافظات مختلفة (منطقتين بمحافظة البحيرة، منطقة بمحافظة الشرقية والمنوفية وقنا والأقصر).

وحسب خطة الحكومة، تعمل هذه المناطق المستهدف طرحها على توفير 41 ألف فرصة عمل مباشرة و124 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بهدف خفض معدلات البطالة.