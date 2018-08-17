video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خطة حكومية للتوسع فى إنشاء مناطق تجارية وخدمية جديدة بتكلفة 218 مليون جنيه

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:30 ص
خطة حكومية للتوسع فى إنشاء مناطق تجارية وخدمية جديدة بتكلفة 218 مليون جنيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت: نورا فخرى
إضافة تعليق

سعيا لتنمية قطاع التجارة الداخلية لاسيما وأنه من القطاعات كثيفة العمالة، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التوسع فى إنشاء مناطق تجارية وخدمية جديدة (متوافقة مع الاشتراطات البيئة)، وذلك بتكلفة كلية تقدر بنحو 218 مليون جنيه.

 

وفى هذا السياق، من المستهدف حسب خطة الحكومة خلال الفترة (2018/2019 - 2021/2022) التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤخراً، طرح 6 مناطق تجارية فى 4 أربع محافظات مختلفة (منطقتين بمحافظة البحيرة، منطقة بمحافظة الشرقية والمنوفية وقنا والأقصر).

 

وحسب خطة الحكومة، تعمل هذه المناطق المستهدف طرحها على توفير 41 ألف فرصة عمل مباشرة و124 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بهدف خفض معدلات البطالة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: الدافع لإنشاء منطقة تجارة حرة قارية يستند لخلق فرص اقتصادية

اقتراحات البرلمان تناقش تحويل أرقين وأبوسمبل لمنطقة تجارة حرة

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

مصطفي مدبولي

التجارة الداخلية




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة