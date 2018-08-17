حى السلام أول يطلق مبادرة للقضاء على الإشغالات والبناء المخالف

كتب سيد الخلفاوى

أطلق اللواء خالد محمد شحاته رئيس حى السلام اول، مبادرة ( يلا نجمل حينا ) لرفع كفاءة شوارع الحى، مشيرا إلى الحى سيقدم كل ما يدعم ويخدم المبادرة.

وأضاف رئيس حى السلام أول أن المبادرة تهدف للقضاء على الاشغالات و الحرص على النظافة، والحد من البناء المخالف، وتحسين وزراعة الفراغات بين البلوكات، وعمل مطبات للطرق أمام جميع المدارس بصفه عاجلة قبل دخول المدارس.

وأشار اللواء شحاتة، إلى أن أجهزة الحى تدعم هذة المبادرة التطوعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وبمشاركه شبابية لخلق الوعى لدى المواطن، بضرورة الحفاظ على البيئة المحيطة.

وفى سياق آخر، أكد رئيس الحى أنه تم الانتهاء من حصر منطقة الرشاح، مطالبا سكان المنطقة باستكمال الأوراق الخاصة بهم.