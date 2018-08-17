video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حى السلام أول يطلق مبادرة للقضاء على الإشغالات والبناء المخالف

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:56 ص
حى السلام أول يطلق مبادرة للقضاء على الإشغالات والبناء المخالف اللواء خالد محمد شحاته رئيس حى السلام اول
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أطلق اللواء خالد محمد شحاته رئيس حى السلام اول، مبادرة ( يلا نجمل حينا ) لرفع كفاءة شوارع الحى، مشيرا إلى الحى سيقدم كل ما يدعم ويخدم المبادرة.
 
وأضاف رئيس حى السلام أول أن المبادرة تهدف للقضاء على الاشغالات و الحرص على النظافة، والحد من البناء المخالف، وتحسين وزراعة الفراغات بين البلوكات، وعمل مطبات للطرق أمام جميع المدارس بصفه عاجلة قبل دخول المدارس.
 
وأشار اللواء شحاتة، إلى أن أجهزة الحى تدعم هذة المبادرة التطوعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وبمشاركه شبابية لخلق الوعى لدى المواطن، بضرورة الحفاظ على البيئة المحيطة.
 
وفى سياق آخر، أكد رئيس الحى أنه تم الانتهاء من حصر منطقة الرشاح، مطالبا سكان المنطقة باستكمال الأوراق الخاصة بهم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حى السلام أول: تنظيف 8 أسطح مجانا وبدء مبادرة "الرصيف من حق المشاة"

شكوى من تكرار انقطاع المياه عن حى السلام بالسويس

صور.. حى السلام أول يصادر كميات من الأقمشة ويحطم عدد من سيارات الكارو

القاهرة

السلام

السلام أول

اخبار القاهرة




لا تفوتك
رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء ناجي

أسوأ خدمات

من أسوأ الخدمات التي يمكن ان تقدم ولا يوجد اَي مظاهر لعمل المسؤلين عن الحي من نظافة أو رفع أشغالات المحلات التي والورش التي تحتل الشارع ولا يوجد صندوق قمامة واحد في منطقة التجاريين وجمال عبد الناصر ولا اَي مظهر من مظاهر وجود مسؤل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة