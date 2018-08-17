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الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:51 ص
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حملات أمنية بالمحافظات تستهدف المطلوبين أمنياً ولصوص السكة الحديد والكهرباء

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 ص
حملات أمنية بالمحافظات تستهدف المطلوبين أمنياً ولصوص السكة الحديد والكهرباء أسلحة نارية- أرشيفي
كتبت دينا الحسينى
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يواصل قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، شن الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية بالمحافظات، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى لإستهداف حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، وكذلك تجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، والمطلوبين بقرارات قضائية .

كما قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط لصوص التيار الكهربائى، وتنفيذ الغرامات والأحكام القضائية .

كما قام القطاع بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لإستهداف مخازن الخردة والمسابط لضبط المهمات المصلحية التابعة لهيئة السكة الحددى والمسروقه من أرصفة محطات القطارات، وكذا حملات أستهدفت خطوط مترو الأنفاق الثلاث بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

كما شارك قطاع الأمن العام قطاع الجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لشن حملات على دواليب بيع المواد المخدره، والتنسيق مع أمن الموانى والمنافذ البري والبحرى والجىي لإحباط تهريب المواد المخدرة ، والألعاب النارية محظورة التداول قبل عيد الأضحى المبارك .

كما شملت حملات الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخليةى إستهداف المجازر ومحلات بيع اللحوم والسلاسل التجارية للتفتيش علي السلع الغذائية والتأكد من جودتها وصلاحيتها للبيع .


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