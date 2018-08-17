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"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:20 م
"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟ الحجاج - أرشيفية
كتب محمد رضا
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وجهت وزارة الصحة السعودية، إرشادات لحجاج بيت الله الحرام لتجنب الأطعمة الفاسدة والوقاية من حالات التسمم الغذائى حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج وهم محافظين على صحتهم، وذلك تحقيقًا لشعار المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام، وهو "حج بصحة".

إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج
إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج

 

وشملت إرشادات وزارة الصحة السعودية، 9 تنبيهات هامة طالبت الحجاج الالتزام بهم حرصًا على صحة ضيوف الرحمن، والإرشادات هى "لا تترك الطعام المكشوف معرضًا للجراثيم"، "تحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الطعام والمشروبات"، "لا تشترى الطعام من الباعة المتجولين"، "احفظ الطعام فى الثلاجة أو اطهى وجبة واحدة".

ومن بين الإرشادات الهامة أيضًا لتجنب حالات التسمم الغذائى، "تجنب تخزين الطعام المطبوخ فى الصناديق لفترة طويلة"، "اغسل يديك قبل وبعد إعداد الطعام"، "اغسل يديك بعد الدخول إلى المرحاض"، "اغسل الأوانى قبل وبعد تجهيز الطعام"، "اغسل الفواكة والخضروات قبل الأكل".

إرشادات للحجاج للوقابة من التسمم الغذائى
إرشادات للحجاج للوقابة من التسمم الغذائى

 


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