حالة الطقس اليوم الجمعة 17/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24 .



الطقس فى الأردن

نهاراً:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتكون الأجواء صيفية إعتيادية في أغلب المناطق ، وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الطقس فى فلسطين

لن يطرأ تغير على الأجواء الصيفية العادية السائدة في فلسطين مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود أجواء حارة نسبيا في ساعات الظهيرة.الرباح عربية إلى جنوبية عربية.