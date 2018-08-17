توقيع الكشف الطبى على 51 ألف حاج وإجراء غسيل كلوى لـ25

واصلت البعثة الطبية بالمملكة العربية السعودية استقبال الحجاج المصريين المرضى لتوقيع الكشف الطبى عليهم قبل بدء المناسك بالمشاعر المقدسة.

وتم توقيع الكشف الطبى فى مكة والمدينة على 51 ألف حاج، وإجراء غسيل الكلى لـ25 شخصا، وعلاج 2 مصابين بالأورام.

وبدوره أكد المستشار عمر مروان رئيس البعثة المصرية وجود اهتمام كبير بمنظومة الصحة، واستقبال العيادات الطبية للمرضى على مدار الـ24 ساعة وإجراء الكشف وصرف الأدوية بالمجان.

يأتى ذلك تزامناً مع الاستعدادات المكثفة من قبل البعثة المصرية فى المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن.