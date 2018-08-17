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توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى جامعة بنها استعدادا لعيد الأضحى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:48 م
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى جامعة بنها استعدادا لعيد الأضحى رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه
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قال الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، إن مستشفى الجامعة أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك. أضاف القاضى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" اليوم الجمعة، أنه تم توفير المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كبيرة لمواجهة العطلات وأيام الأجازات خلال العيد، حتى يتم تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، بالإضافة لتوفير كافة الأمصال وأكياس الدم لحالات الحوادث الطارئة. 
 
وأكد رئيس جامعة بنها توافر الأطقم الطبية فى مختلف الأقسام وأعضاء هيئة التمريض فى مختلف الأقسام العلاجية. وأوضح أنه جارى عمل دراسة فورية لنقل الإداريين بالمستشفيات الجامعية إلى المقر الإدارى الجديد، واستغلال المكاتب الإدارية الحالية لزيادة سعة المستشفيات، واستخدامها كغرف جديدة للمرضى.

 


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