تنفيذ 145حكم قضائى وضبط 33قضية مخدرات وسلاح غير مرخص فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، حيث تمكن رجال المباحث من تنفيذ 145حكم قضائى، وضبط 33قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

كما شارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم تحرير 370 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وضبط 53 قضية تموينية، تم التحفظ خلالها على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز ومواد غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.