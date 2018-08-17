تنفيذ مغذى كهرباء هيبس بالوادى الجديد بتكلفة 8,5 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس مازن رضوان مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء الوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مغذى هيبس شمال مدينة الخارجة بطول 22 كيلو متر ، وبتكلفة اجمالية تصل إلى 8 مليون و500 ألف جنيه بالمحلقات والمشتملات .

واضاف رضوان فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع " أن المغذى سيقوم بتحسين الجهد الكهربى لخدمة القرى الواقعة شمال مدينة الخارجة ، وتخفيف الضغط على قرية المنيرة وذلك من خلال فصل بعض الاعمال عن خط المنيرة ، وتدعيم المناطق الحيوية كسجن الوادى الجديد ، ومنطقة معبد هيبس وكافة القرى والتوابع فى تلك المنطقة وذلك ضمن أعمال خطة القطاع لرفع كفاءة التشغيل .