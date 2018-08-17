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"تنشيط السياحة"تنشر فيديو للسباح الأولمبى كالفين جوستوس يروج للمعالم المصرية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 ص
"تنشيط السياحة"تنشر فيديو للسباح الأولمبى كالفين جوستوس يروج للمعالم المصرية السباح الأولمبى كالفين جوستوس
كتبت آمال رسلان
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نشرت هيئة تنشيط السياحة فيديو ترويجيًا للمقاصد السياحية المصرية، يقدمه السباح الأولمبى والرياضى الجنوب أفريقى كالفين جوستوس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث ظهر فى جولة غوص فى أعماق البحر الأحمر، ثم يقوم برحلة إلى هضبة الجيزة لزيارة الأهرامات.

 

وكتبت الصفحة فى تغريدتها "يسبح السباح الأولمبى والرياضى كالفن جوستوس فى التجارب الأكثر خبرة فى مصر، من التجوال فى هضبة الجيزة على ظهر الخيل إلى الغوص فى البحر الأحمر، ما هى أفضل طريقة لتجربة كل ما تقدمه مصر هذا الصيف!".

 

 


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