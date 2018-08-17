"تنشيط السياحة"تنشر فيديو للسباح الأولمبى كالفين جوستوس يروج للمعالم المصرية

كتبت آمال رسلان

Olympic swimmer and athlete Calvyn Justus dives right into the most experiential of experiences to be had in Egypt. From roaming the Giza Plateau on horseback to taking dives in the Red Sea, what better way to experience all that Egypt has on offer this summer! #ThisIsEgypt pic.twitter.com/SggTKgR2TQ — ExperienceEgypt (@ExperienceEgypt) August 15, 2018

نشرت هيئة تنشيط السياحة فيديو ترويجيًا للمقاصد السياحية المصرية، يقدمه السباح الأولمبى والرياضى الجنوب أفريقى كالفين جوستوس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث ظهر فى جولة غوص فى أعماق البحر الأحمر، ثم يقوم برحلة إلى هضبة الجيزة لزيارة الأهرامات.

وكتبت الصفحة فى تغريدتها "يسبح السباح الأولمبى والرياضى كالفن جوستوس فى التجارب الأكثر خبرة فى مصر، من التجوال فى هضبة الجيزة على ظهر الخيل إلى الغوص فى البحر الأحمر، ما هى أفضل طريقة لتجربة كل ما تقدمه مصر هذا الصيف!".