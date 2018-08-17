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تموين القليوبية يغلق 4 مصانع غير مرخصة بقليوب وشبرا الخيمة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:45 م
تموين القليوبية يغلق 4 مصانع غير مرخصة بقليوب وشبرا الخيمة حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أغلقت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم، الجمعة، 4 مصانع غير مرخصة بشبرا الخيمة، لقيامهم بالغش التجارى وتقليد العلامات التجارية، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث التموين، بقيام حملة أمنية مكبرة لضبط المصانع المخالفه وغير المرخصة بمدينة شبرا الخيمة، والتى تستخدم علامات تجارية مقلدة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "المسئول عن مصنع لتصنيع الشباشب البلاستيك الكائن بناحية الوحدة العربية، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، تحرر عن الواقعه المحضر رقم 23000 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018. 

 

والمسئول عن مصنع لصباغة الملابس الكائن بناحية الوحدة العربية، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تحرر عن الواقعه المحضر رقم 23001 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنه 2018.

 

والمسئول عن مصنع حلويات شرقية، دائرة قسم قليوب، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5755 جنح قسم قليوب لسنة 2018. 

 

والمسئول عن مصنع ملابس الكائن بناحية شارع الوحدة الزراعية - دائرة قسم قليوب، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5763 جنح قسم قليوب لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.


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