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تموين الأقصر تحرر 199 مخالفة متنوعة فى حملات بالمدن قبل عيد الأضحى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:35 م
تموين الأقصر تحرر 199 مخالفة متنوعة فى حملات بالمدن قبل عيد الأضحى حملة تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع إدارات تموين إسنا وأرمنت والطود والقرنة والبياضية والزينية ومديرية الطب البيطري، بالمرور على الأسواق والمخابز و المحلات التجارية، حيث تم تحرير 199 مخالفة.
 
وتضمنت المخالفات  16 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و9مخالفات سلع منتهية الصلاحية، و 3 مخالفات ذبح خارج السلخانة، و 3 مخالفات استيلاء على سلع تموينية، و 6 مخالفات اختراق نظام،  و 16 مخالفات غلق مخابز، و 4 مخالفات مجهولة المصدر، و 4 مخالفات غلق مستودع بوتاجاز، و 3 مخالفات ادارة محلات بدون ترخيص، و 20 مخالفة توقف مخابز، و 17 مخالفة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 7 مخالفات تصرف فى حصة مخابز، و مخالفتين عدم وجود سجلات، و 6 مخالفات عدم نظافه مخابز، و 3 مخالفات عدم وجود ماكينات صرف، و 5 مخالفات انتاج خبز ناقص وزن، و3 مخالفات تجميع دقيق مخابز، و 3 مخالفات تجميع بطاقة تموين، و3 مخالفات عدم وجود قائمة مخابز وتم عرض المحاضر على النيابة، والمضبوطات شملت (536 كيلو لحوم، و18كيس وراك، و 1500علبة لبن وعصير، و 1500قطعة كيك، و 270علبة جبنة، و500كرتونة شيبسى، و1000علبة زبادى كلها سلع منتهية الصلاحية، و 10طن ارز مجهول المصدر، وحفاضات أطفال ومناديل منتهية الصلاحية ومستلزمات تجميل بدون بيانات).
 
 
 
 

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