تموين الأقصر تحرر 199 مخالفة متنوعة فى حملات بالمدن قبل عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع إدارات تموين إسنا وأرمنت والطود والقرنة والبياضية والزينية ومديرية الطب البيطري، بالمرور على الأسواق والمخابز و المحلات التجارية، حيث تم تحرير 199 مخالفة.

وتضمنت المخالفات 16 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و9مخالفات سلع منتهية الصلاحية، و 3 مخالفات ذبح خارج السلخانة، و 3 مخالفات استيلاء على سلع تموينية، و 6 مخالفات اختراق نظام، و 16 مخالفات غلق مخابز، و 4 مخالفات مجهولة المصدر، و 4 مخالفات غلق مستودع بوتاجاز، و 3 مخالفات ادارة محلات بدون ترخيص، و 20 مخالفة توقف مخابز، و 17 مخالفة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 7 مخالفات تصرف فى حصة مخابز، و مخالفتين عدم وجود سجلات، و 6 مخالفات عدم نظافه مخابز، و 3 مخالفات عدم وجود ماكينات صرف، و 5 مخالفات انتاج خبز ناقص وزن، و3 مخالفات تجميع دقيق مخابز، و 3 مخالفات تجميع بطاقة تموين، و3 مخالفات عدم وجود قائمة مخابز وتم عرض المحاضر على النيابة، والمضبوطات شملت (536 كيلو لحوم، و18كيس وراك، و 1500علبة لبن وعصير، و 1500قطعة كيك، و 270علبة جبنة، و500كرتونة شيبسى، و1000علبة زبادى كلها سلع منتهية الصلاحية، و 10طن ارز مجهول المصدر، وحفاضات أطفال ومناديل منتهية الصلاحية ومستلزمات تجميل بدون بيانات).